Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» - «Ренн» не пройдет 9 декабря из-за коронавируса у англичан

Матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором «Тоттенхэм» должен был принять на своем поле «Ренн», не состоится в назначенное время из-за вспышки коронавируса в английском клубе, сообщает пресс-служба «шпор».

Напомним, что положительные тесты на COVID-19 сдали восемь футболистов и пять представителей клуба.

«Мы можем подтвердить, что наш домашний матч группы G Лиги Конференции против «Ренна» не состоится в четверг, 9 декабря, из-за ряда подтвержденных случаев заражения COVID-19 в клубе. Переговоры с УЕФА продолжаются, позже мы предоставим дополнительную информацию об этом матче», - говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма».

Также на официальном сайте «шпор» сообщается о том, что «Тоттенхэм» в полном составе сел на карантин в соответствии с законодательством.

Английская команда занимает второе место в группе, имея 7 очков, у «Ренна» - первая строчка и 11 очков. «Шпоры» борются за второе место в квартете с «Витессом» (7).