«Ренн» не согласен с переносом матча с «Тоттенхэмом»

Французский «Ренн» выступил с официальным заявлением о переносе гостевого матча шестого тура Лиги конференций с «Тоттенхэмом» из-за вспышки коронавируса в английском клубе.

«Представитель «Тоттенхэма» не захотела объявлять количество игроков, зараженных COVID-19, при том, что, по правилам, игра должна состоятся, если в команде есть 13 здоровых полевых игроков и вратарь.

«Тоттенхэм ссылается на решение английских властей, не предъявляя никаких официальных документов. Поскольку УЕФА официально не отменял матч, «Ренн» подтверждает свое намерение играть.

Столкнувшись с этим «лондонским туманом», «Ренн» оставляет за собой право обратиться в УЕФА. Ранее «Тоттенхэм» подтвердил по электронной почте, что примет участие в игре , и поменял свое решение после нашего прилета в Лондон, что похоже на нечестную игру», - написано в объявлении, опубликованном на официальном сайте французской команды.

Напомним, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте говорил о заражении восьми футболистов команды.

«Шпоры» занимают второе место в группе, имея 7 очков, у «Ренна» - первая строчка и 11 очков. «Тоттенхэм» борется за второе место в квартете с «Витессом» (7).