Оздоев - о матче «Зенит» - «Челси»: Думаю, болельщики будут довольны качеством игры и результатом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после ничьей с лондонским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов подвел итоги выступления петербургского клуба в турнире. Команда Сергея Семака заняла третье место в квартете H и продолжит участие в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, этот результат нам в плюс. Команда выполнила хорошую работу, парни играли очень хорошо. Результат закономерен. Что у них были моменты, что у нас. «Зенит» провел хорошую игру. Думаю, болельщики будут довольны качеством игры и результатом», - сказал Оздоев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в составе российского клуба забивали бразильский хавбек Клаудиньо (38-я минута) и иранский нападающий Сердар Азмун (41). У лондонского клуба дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я минуты). Еще один мяч в ворота Михаила Кержакова отправил Ромело Лукаку (62). Третий гол «Зенита» на счету Магомеда Оздоева. Полузащитник отличился на 95-й минуте встречи.

Таким образом, «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).

Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.