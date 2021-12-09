Линекер восхитился игрой нападающего «МЮ» Гринвуда в матче с «Янг Бойз»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер восхитился игрой нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». Форвард отметился голом.

«Я говорил это много раз, но стоит повторить: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый молодой футболист! Конечно, одного таланта никогда не бывает достаточно, но если его отношение к делу будет столь же впечатляющим, то нет предела совершенству», - написал Линекер в своtм твиттере.

Напомним, что уже на девятой минуте Гринвуд вывел хозяев вперед, однако гости смогли отыграться еще до перерыва: на 42-й минуте отличился Фабиан Ридер.

Таким образом, англичане набрали 11 очков и с первого места вышли в 1/8 финала турнира. Швейцарская команда покидает еврокубки, с пятью очками заняв последнее место в квартете.