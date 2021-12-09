Вячеслав Малафеев - матче «Зенита» с «Челси»: Соперники уважительно относятся к питерцам

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Челси».

«Учитывая, что результат сильно не влиял на расклады, я ожидал, что будет такой достаточно открытый матч, точно команды должны были забить при такой игре. Действительно, «Зенит» играл смело, это хорошо, что есть такие матчи, где можно протестировать и посмотреть, кто на что способен, тем более с одной из лучших команд Европы. Действительно, местами и в целом «Зенит» показал неплохой футбол, и ничья, в принципе, - хороший результат, очень интересный матч.

«Зенит» - одна из сильнейших команд, я имею в виду, что соперники уважительно относятся к команде. Думаю, что в Лиге Европы можно ожидать неплохих результатов. Опять же, все будет зависеть от жребия, от формы, в которой будет находиться команда. Поэтому я думаю, что у «Зенита» при хорошем раскладе может получиться неплохо выступить в Лиге Европы», - приводит слова Малафеева ТАСС.

Напомним, встреча закончилась со счетом 3:3. «Зенит» занял третье место в своей группе и примет участие в Лиге Европы. «Челси» финишировал вторым и вышел в 1/8 финала турнира.