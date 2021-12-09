Жоау Мариу - о выходе «Бенфики» в плей-офф Лиги чемпионов: То, чего мы добились, невероятно

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал результат матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0).

«Это большая честь. Мы понимали, что выйти из этой группы будет тяжело, так что надо особо подчеркнуть это достижение. То, чего мы добились, невероятно. Мы здорово провели первый тайм, а во втором чуть нервничали из-за результата в матче «Баварии», - приводит слова Жоау Мариу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что победу португальской команде принесли точные удары Роман Яремчук (16-я минута) и Мораес Жилберто (22).

Таким образом, «Бенфика» обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав восемь очков. Команда заняла второе место в группе E. «Динамо» финишировало на четвертой строчке, набрав одно очко.