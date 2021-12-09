«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Аякса» Аллера

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего нидерландского «Аякса» Себастьяна Аллера. Об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, сине-гранатовые находятся в поисках нового форварда и рассматривают 27-летнего ивуарийца как одного из кандидатов.

Отметим, что в нынешнем сезоне Себастьян провел 21 матч за «Аякс», забил 19 голов и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с амстердамским клубом рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.

Напомним, что Аллер перешел в «Аякс» из лондонского «Вест Хэма» в январе 2021-го за 22,5 млн евро. С тех пор он провел за команду 44 матча, забил 32 гола и сделал 13 ассистов.