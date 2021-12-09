Сергей Карасев рассудит «Динамо» и «Зенит»

РФС опубликовал список судей, назначенных на матчи 18-го тура РПЛ.

Центральную встречу в Москве между лидерами чемпионата «Динамо» и «Зенитом» обслужит Сергей Карасев, которому будут помогать Алексей Лунев и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За систему VAR будет отвечать Владимир Москалев, АVAR - Игорь Демешко. Инспектор - Эдуард Малый.

Кроме того, стали известны назначения и на другие поединки заключительного перед зимней паузой тура.

11 декабря (суббота)

«Крылья Советов» - «Рубин»: судья - Алексей Сухой, ассистенты судьи - Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Гаряфий Жафяров.

ЦСКА - «Арсенал»: судья - Игорь Панин, ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Евгений Турбин; AVAR-1 - Алексей Стипиди; AVAR-2 - Артем Чистяков; инспектор - Алексей Тюмин.

«Ростов» - «Урал»: судья - Павел Кукуян, ассистенты судьи - Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Рафаэль Шафеев; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Николай Богач; инспектор - Сергей Мартынов.

12 декабря (воскресенье)

«Динамо» - «Зенит»: судья - Сергей Карасев, ассистенты судьи - Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья - Павел Шадыханов; VAR - Владимир Москалев; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Эдуард Малый.

«Ахмат» - «Химки»: судья - Алексей Амелин, ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья - Константин Аверьянов; VAR - Владислав Безбородов; AVAR-1 - Дмитрий Чельцов; AVAR-2 - Андрей Веретешкин; инспектор - Николай Левников.

«Краснодар» - «Нижний Новгород»: судья - Евгений Кукуляк, ассистенты судьи - Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Локомотив» - «Уфа»: судья - Артем Любимов, ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Виталий Мешков; AVAR-1 - Алексей Воронцов; AVAR-2 - Ян Бобровский; инспектор - Александр Гончар.

13 декабря (понедельник)

«Сочи» - «Спартак»: судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья - Максим Перезва; VAR - Кирилл Левников; AVAR - Егор Болховитин; инспектор - Сергей Мацюра.