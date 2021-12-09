Захарян признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в российской премьер-лиге.

Отметим, что хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных. Всего Арсен набрал 445 баллов. Второе место занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312), тройку лучших замкнул форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). В топ-5 также попали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров (160) и хавбек тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Напомним, что Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. За основную команду москвичей он провел 30 матчей, забил семь голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной России полузащитник отыграл четыре встречи, сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.