Бывшая девушка Азмуна обвиняет футболиста в непризнании дочери

Бывшая девушка нападающего «Зенита» Сердара Азмуна по имени Алия подала в суд на футболиста с требованием установить отцовство дочери, а также взыскания алиментов.

«На протяжении всего это времени с рождения дочери я надеялась, что мы сможем договориться мирно. Со своей стороны я сделала для этого все возможное. Я уверена, что он является отцом нашей дочери. Я в любой момент вместе с дочерью готова пройти все необходимые тесты. По поводу алиментов — я просила его показать документы о своих доходах. Но он их не предоставил, хоть и обещал. Поэтому в суде помимо установления отцовства мной также заявлено требование по алиментам», - приводит слова девушки «Спорт-Экспресс».

Алия проживает в Казани и утверждает, что познакомилась с Азмуном в 2018 году, тогда он представлял «Рубин». 26-летний форвард выступал за казанскую команду с 2013 по 2015 и с 2017 по 2018 года. Всего за «Рубин» Азмун провел 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.