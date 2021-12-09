Аллегри - о матче с «Мальме»: «Ювентус» далеко не уйдет, если и дальше будет так транжирить моменты

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальме» (1:0).

«Отличный вечер в плане результата, но мы упустили слишком много голевых моментов. Если и дальше будем их транжирить, то далеко не уйдем. Нам нужно прибавить в реализации и быть более решительными перед воротами соперника», - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что единственный мяч на 18-й минуте забил Мойзе Кин.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 15 очков и заняли первое место в группе Н, поскольку лондонский «Челси» сыграл вничью с «Зенитом». Шведы завершили свою еврокубковую кампанию с одним набранным очком.