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Геннадий Орлов сравнил гол Оздоева в ворота «Челси» с мячом Григория Федотова «Зениту» в СССР

Питерцы завершили выступление в Лиге чемпионов
09 декабря 2021 11:27
автор: Александр Шульгин

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и лондонским «Челси».

«Думаю, это лучшая игра команды в Лиге чемпионов при Семаке. Сыграли на равных с «Челси». Зенитовские бразильцы контролировали центр поля большую часть времени, и это было неожиданностью для гостей. Конечно, у лондонцев в основе вышли не все сильнейшие игроки, но во втором тайме они начали выходить. «Зенит» показал скоростной футбол.

Когда Дзюба вышел на поле, то игра немного затормозилась. Хотя он остается помощником «Зенита», особенно в чемпионате России. Магомед Оздоев забил прекрасный гол! Так забивал еще Григорий Федотов в ворота «Зенита», выступая за ЦДКА - мощным ударом с отклонением корпуса. Новое - это хорошо забытое старое, - приводит слова Орлова «РИА Новости».

Напомним, встреча закончилась со счетом 3:3. «Зенит» занял третье место в своей группе и примет участие в Лиге Европы. «Челси» финишировал вторым и вышел в 1/8 финала турнира.

источник: «РИА Новости»
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