Гаврилов - о матче «Легия» - «Спартак»: Настрой у ребят должен быть хороший, задача стоит победить

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча красно-белых против польской «Легии» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, что после первой игры был проведен анализ, тренерский штаб все недочеты учтет и постарается их устранить. Настрой у ребят должен быть хороший, задача же стоит победить и выйти в Лигу Конференций», - приводит слова Гаврилова «СЭ».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Матей Югом.

После пяти туров в группе C «Легия» с шестью очками располагается на четвертой позиции. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своем активе семь очков.