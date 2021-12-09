Евгений Дрожжин: Многим футболистам «Локомотива» есть, что доказывать в игре с «Олимпиком»

- В принципе главное, на чем надо сосредоточиться: предстоит заключительный на групповом турнире Лиги Европы матч – и вообще завершающая игра на европейской арене в этом году. А значит, надо отбросить все сомнения, забыть о травмах, о серьезных проблемах с составом, о недавних неудачах, тем более – не все из них были закономерными, и показать все, на что готовы. Многие футболисты на фоне последних матчах должны особенно хотеть доказать болельщикам и руководству, что способны на большее. Неравнодушие и стопроцентная выкладка – вот что должно быть главным мотивирующим фактором во Франции.
источник: «Советский спорт»