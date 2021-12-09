Лев Лещенко: Захарян достойно стал лучшим молодым игроком года в РПЛ

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на победу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка».

«Захарян достоин этой премии. Может, рядом с легионерами, он, уступает многим. Но как поощрение и стимул к росту - полезная вещь. Арсен правильно воспримет награду и не будет фонтанировать. Никакой эйфории у футболистов быть не должно. Это стимул к дальнейшей работе», - приводит слова Лещенко «Чемпионат».

Отметим, что хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных. Всего Арсен набрал 445 баллов. Второе место занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312), тройку лучших замкнул форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). В топ-5 также попали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров (160) и хавбек тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Напомним, что Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. За основную команду москвичей он провел 30 матчей, забил семь голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной России полузащитник отыграл четыре встречи, сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.