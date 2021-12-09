Титов - о матче «Легия» - «Спартак»: Все будут решать эпизоды

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых против польской «Легии» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я думаю, будет напряженная игра. Обе команды постараются строго сыграть сзади. Это в первую очередь. Впереди все будут решать эпизоды», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Матей Югом.

После пяти туров в группе C «Легия» с шестью очками располагается на четвертой позиции. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своем активе семь очков.