Газизов заявил, что Захарян победил в премии «Первая пятерка», потому что у «Динамо» больше фанатов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину, по которой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян обошел нападающего башкирского клуба Гамида Агаларова в премии «Первая пятерка».

«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Добавим, что Захарян в голосовании обошел занявшего второе место Агаларова на 133 балла. Тройку лучших замкнул форвард «Динамо» Константин Тюкавин. В топ-5 также попали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и хавбек тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич .