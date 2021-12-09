Бывший тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско официально возглавил немецкий «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в штаб Тедеско войдут его помощник Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки, которые вместе с ним работали в стане красно-белых.

В текущем сезоне «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. После 14-ти туров на счету команды 18 баллов и отставание от лидирующей «Баварии» составляет 16 очков.

Отметим, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал московский «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в чемпионате России.