Валуев - о матче «Легия» - «Спартак»: Битва будет не на жизнь, а на смерть

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча московского «Спартака» против польской «Легии» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Сегодняшний матч будет принципиальным для «Спартака». Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет - битва все равно будет не на жизнь, а на смерть», - приводит слова Валуева «СЭ».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Матей Югом.

После пяти туров в группе C «Легия» с шестью очками располагается на четвертой позиции. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своем активе семь очков.