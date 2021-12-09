«Спартак» отреагировал на назначение Тедеско в «Лейпциг»

Московский «Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с назначением в «Лейпциг». Специалист подписал с немецким клубом соглашение до лета 2023 года.

«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «Лейпцига». Удачи, Доменико!» - говорится в твиттере красно-белых.

Напомним, что Доменико в прошлом сезоне тренировал «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в чемпионате России.

В текущем сезоне «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. После 14-ти туров на счету команды 18 баллов и отставание от лидирующей «Баварии» составляет 16 очков.