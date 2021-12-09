«Барселона» потеряла более 30 млн евро из-за вылета из Лиги чемпионов

Стали известны финансовые убытки «Барселоны» из-за вылета из Лиги чемпионов.

Клуб недосчитается более 30 млн евро из-за того, что не продолжит участие в главном клубном турнире Европы, сообщает RT, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Руководство команды рассчитывало на выход как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов, за что должна была получить 20,2 млн призовых, остальная сумма ожидалась от доходов от телевидения, продажи билетов и спонсоров.

Добавим, что «Барселона» вышла в Лигу Европы, где в 1/16 финала сыграет с одной из команд, занявших на групповом этапе турнира второе место.