Черчесов заявил, что «Спартак» фаворит в матче против «Легии»

Бывший главный тренер «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов рассказал перед игрой команд в шестом туре группового этапа Лиги Европы, какая из них на данный момент сильнее.

«На бумаге, наверное, все-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо», - приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что последний матч «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы пройдет в Польши, соперником российского клуба будет «Легия». Игра начнется 9 декабря в 20:45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с семью очками занимают второе место в группе С, но могут как опуститься на последнюю строчку и вылететь из еврокубков, так и выиграть квартет и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы, если «Спартак» закончит групповой этап на третьем месте, то продолжит выступление в Лиге конференций.