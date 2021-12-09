«Спартак» сыграет с «Легией» в черной форме

Пресс-служба «Спартака» объявила, что московская команда сыграет с польской «Легией» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в третьем комплекте формы черного цвета.
Сегодня играем в чёрном! 🖤#ЛегияСпартак 🔜 pic.twitter.com/FLRAPjU5zI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
На данный момент красно-белые с семью очками занимают второе место в группе С, но могут как опуститься на последнюю строчку и вылететь из еврокубков, так и выиграть квартет и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы, если «Спартак» закончит групповой этап на третьем месте, то продолжит выступление в Лиге конференций.
источник: ФК «Спартак»