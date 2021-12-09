Хави сорвался на игроков «Барселоны» после первого тайма игры с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави повысил голос на своих игроков после первого тайма гостевого матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3), сообщает Sport.es.

«Некоторые из вас не понимают, что значит играть за «Барсу», - передает источник слова чемпиона мира в составе сборной Испании.

Впрочем, издание не исключает, что это был психологический ход, потому что после окончания матча Хави говорил тихим и расстроенным голосом.

Напомним, что по итогам группового этапа «Барселона» заняла третье место и вылетела из Лиги чемпионов. Каталонцы продолжат еврокубковый сезон участием в 1/16 финала Лиги Европы, где соперником будет одна из команд, занявших на групповом этапе данного турнира второе место.