ЦСКА планирует продлить контракт с Магнуссоном

Руководство ЦСКА намерено сохранить в составе команды центрального защитника Хердура Магнуссона.

Как сообщает портал Метарейтинг, в данный момент армейцы ведут переговоры с представителем исландского футболиста по поводу возможного продления действующего контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Пока неизвестно, на какой срок может быть рассчитано новое соглашение.

Напомним, что Магнуссон выступает за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности 28-летний защитник отыграл за клуб 89 матчей, забил пять голов и отдал один ассист.

В нынешнем сезоне футболист не отыграл ни одной встречи за красно-синих, поскольку он восстанавливался после операции на ахилловом сухожилии, которая состоялась в апреле этого года. Недавно исландец начал тренироваться в общей группе.