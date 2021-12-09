«Спартак» разместил рекламу на экране в Варшаве перед матчем с «Легией» (фото)

Московский «Спартак» арендовал рекламный экран в Варшаве перед матчем Лиги Европы с «Легией».
Как сообщает пресс-служба красно-белых, на здании демонстрируются фотографии игроков российской команды. Их сопровождает подпись «Варшава, ты готова? Мы – да!».
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Кроме того, на экране показываются видео голов «Спартака» в ворота соперника в очных поединках.
Напомним, что перед первым матчем в Москве польский клуб также арендовал несколько рекламных щитов.
На данный момент красно-белые с семью очками занимают второе место в группе С, но могут как опуститься на последнюю строчку и вылететь из еврокубков, так и выиграть квартет и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы, если «Спартак» закончит групповой этап на третьем месте, то продолжит выступление в Лиге конференций.