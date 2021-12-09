«Ахмат» выразил готовность приобрести игроков «Химок», которые могут покинуть клуб из-за долгов

«Ахмат» активно следит за ситуацией вокруг «Химок», имеющих финансовые задолженности перед футболистами своего клуба.

Согласно информации «Чемпионата», грозненская команда готова подписать нескольких игроков химчан в ближайшее трансферное окно, если они примут решение покинуть стан подмосковного клуба.

Как утверждает источник, в приобретении игроков заинтересован лично главный тренер чеченцев Андрей Талалаев, ранее работавший в «Химках». В частности, команда хочет заключить контракты с защитником Александром Филиным, а также Александром Трошечкиным.

Ранее стало известно, что в подмосковном клубе существуют долги по зарплате за три месяца.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Ахмат» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. «Химки» идут 16-ми с 14 очками.