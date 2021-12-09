Вячеслав Колосков: В игре с «Легией» жду от «Спартака» смелый, волевой и комбинационный футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» сыграет в гостях против «Легии».

Напомним, что очная встреча между командами состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве. Начало – в 20:45 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен словенец Матей Юг.

– Чтобы сегодня победить, «Спартак» должен играть так, как вчера играл «Зенит». Очень компактно, коллективно, с качественным контролем мяча и обводками. Жду от «Спартака» смелый, волевой, комбинационный футбол с акцентом на атаку. Если смогут показать именно такую игру, то победят. У них очень опытные и качественные футболисты, – цитирует Колоскова Sport24.

В данный момент подопечные Руя Витории занимают второе место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. Польская команда располагается на четвертой строчке с шестью очками.

В игре первого круга красно-белые на своем поле минимально уступили своему сопернику со счетом 0:1.