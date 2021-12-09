Черчесов попал в шорт-лист «Бешикташа»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 58-летний специалист попал в шорт-лист кандидатов после отставки Сергена Ялчына. Также в список входят Джесси Марш, Даниэль Фарке и Шенол Гюнеш.
Добавим, что «Бешикташ» на данный момент занимает девятое место в чемпионате Турции. Команда не смогла набрать очков на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее в СМИ Черчесов заявил, что «Спартак» является фаворит в матче Лиги Европы против «Легии».
источник: «Спорт-Экспресс»