Доменико Тедеско: Боролся за то, чтобы попасть в «Лейпциг»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение в немецкую команду.

«Не могу дождаться, чтобы начать работу на поле. Первые впечатления от »Лейпцига» наилучшие. У меня очень похожи взгляды на футбол с Нагельсманом. С «Лейпцигом» контактировал до вчерашнего дня, я был здесь воспитан. Я боролся за то, чтобы попасть сюда. У команды большой потенциал», — цитирует специалиста Bild.

Напомним, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в чемпионате России.

На данный момент «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. После 14-ти матчей на счету команды 18 баллов и отставание от лидирующей «Баварии» составляет 16 очков.