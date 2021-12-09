Киммих вернется в общий строй «Баварии» в январе

Опорный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сообщил о том, когда он сможет вернуться на футбольное поле.

Напомним, что в начале ноябре 26-летний хавбек покинул расположение сборной Германии и был отправлен на карантин после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у его партнера по команде Никласа Зюле. Затем футболист сам заразился Covid-19.

– Со мной все в порядке, однако в данный момент я не могу тренироваться в полную силу из-за небольшой инфильтрации легких. Я должен вернуться в общий строй команды в январе, – приводит слова Киммиха клубная пресс-служба мюнхенцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 18 матчах баварцев во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре ассиста.