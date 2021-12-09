Решение арбитра засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела эпизод с голом форварда «Ростова» Николая Комличенко в ворота «Зенита» (2:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Как сообщает официальный сайт РФС, решение арбитра Алексея Матюнина засчитать мяч было признано ошибочным.

«Перед взятием ворот атакующий игрок команды «Ростов» Николай Комличенко совершил нарушение правил игры против обороняющегося игрока команды «Зенит» Ярослава Ракицкого, выраженное в неправильном толчке соперника, так как толчок был совершен в тот момент, когда мяч не находился на игровом расстоянии и игрок «Ростова» не имел зрительный контакт с мячом. Арбитру следовало остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Зенит», — говорится в решении комиссии.

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов также заявил, что гол не должны были засчитывать.