«Барселона» хочет подписать Гнабри в 2022 году

Фланговый нападающий «Баварии» Серж Гнабри может сменить клубную прописку по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает El Nacional, в услугах 26-летнего немца заинтересована «Барселона», рассматривающая футболиста в качестве усиления атакующей линии команды в летнее трансферное окно. Согласно данным источника, в данный момент форвард сосредоточен на своих выступлениях в мюнхенском клубе, однако он готов к новому вызову в карьере.

Напомним, что Гнабри защищает цвета «Баварии» с июля 2017 года. За это время он принял участие в 147 матчах, забил 55 голов и отдал 34 ассиста. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов.

Действующий контракт немецкого игрока рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.