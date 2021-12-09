«Легия» – «Спартак». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Легии» и «Спартака» на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что очная встреча между командами состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве. Начало – в 20:45 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен словенец Матей Юг.
«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветескаа, Навроцки, Рибейру, Слиш, Мартинш, Кастрати, Эмрели, Жозуэ, Лукас Лима.
Запасные: Мишта, Тобиаш, Холовня, Цепеля, Скверчиньски, Харатин, Чельхака, Скибицки, Лопеш, Пекгарт, Влодарчик.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.
Запасные: Акмурзин, Хендрикс, Рассказов, Денисов, Кутепов, Ещенко, Шитов, Ломовицкий, Оганесян, Мельников, Мелкадзе.
В данный момент подопечные Руя Витории занимают второе место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. Польская команда располагается на четвертой строчке с шестью очками.
В игре первого круга красно-белые на своем поле минимально уступили своему сопернику со счетом 0:1.