Головин попал в стартовый состав «Монако» на гостевой матч Лиги Европы против «Штурма»

Пресс-служба «Монако» объявила стартовый состав команды на выездной матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором французский клуб сыграет со «Штурмом».

Отметим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет предстоящую встречу с первых минут. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 21 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач.

«Монако»: Маецки, Энрике, Матсима, Павлович, Агилар, Изидор, Матазо, Чуамени, Головин, Фолланд, Бен-Йеддер.

Добавим, что игра между «Штурмом» и «Монако» пройдет сегодня, 9 декабря. Начало – в 20:45 мск. Подопечные Нико Ковача уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места, набрав в пяти турах 11 очков. «Штурм» идет четвертым (1 очко).