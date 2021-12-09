«Реал» отказался продавать Азара в «Вест Хэм» за 25 миллионов евро

Руководство «Реала» отклонило предложение «Вест Хэма» по трансферу флангового нападающего Эдена Азара.

Как сообщает El Nacional, лондонский клуб был готов заплатить за 30-летнего бельгийца 25 миллионов евро, однако мадридцы отказались от этой сделки. В стане «сливочных» заявили, что они хотят получить за своего футболиста в два раза больше.

Напомним, что Азар выступает за «Реал» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 55 матчей, забил пять голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2024-го.

Ранее в своей карьере бельгийский футболист выступал в АПЛ в составе «Челси».