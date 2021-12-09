Арсен Захарян – победитель премии «Первая пятерка-2021»

Полузащитник «Динамо» (Москва) Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.

Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов Тинькофф РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов. Вторым по итогам голосования стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). Третье место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). На четвертой строчке расположился хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятерку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Также на премию были номинированы Кирилл Боженов («Химки»), Владислав Карапузов («Тамбов» – «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА – «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» – ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» – «Крылья Советов») и Данил Степанов («Ротор» – «Арсенал»).

Посмотреть полностью результаты голосования можно на сайте ДФЛ им. В.Горлова: http://www.dfl.org.ru/competitions/first_five/2021/.

Премия «Первая пятерка» учреждена ДФЛ в 2002 году. Обладателями престижной награды становились: 2002 – Александр Кержаков («Зенит»), 2003 – Владимир Быстров («Зенит»), 2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 – Роман Шишкин («Спартак»), 2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 – Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 – Павел Яковлев («Спартак» – «Крылья Советов»), 2011 – Александр Кокорин («Динамо»), 2012 – премия не вручалась, 2013 – Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 – Александр Головин (ЦСКА), 2017 – Федор Чалов (ЦСКА), 2018 – Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 – Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 – Игорь Дивеев (ЦСКА).