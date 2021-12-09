Триппьер хочет вернуться в АПЛ

Правый защитник «Атлетико» Киран Триппьер заинтересован в том, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ.

Согласно данным портала 90min, 31-летний футболист хочет покинуть стан мадридцев и вновь играть в Англии. Отметим, что с 2015 по 2019 годы он выступал за «Тоттенхэм». По информации источника, в услугах защитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Добавим, что Триппьер пополнил состав «Атлетико» в июле 2019 года – на его счету 83 матча за «матрасников», в которых он отличился 11 результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Испании в прошлом сезоне.

Действующий контракт английского футболиста рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.