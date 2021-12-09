Гендиректор «Химок»: Мы ставим задачу – остаться в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал о том, какая основная задача поставлена перед клубом во второй части нынешнего сезона чемпионата России.

Отметим, что перед зимней паузой в РПЛ подопечные Игоря Черевченко сыграют в гостях против «Ахмата» в рамках 18-го тура. Встреча состоится 12 декабря.

– Будет три сбора в Турции, уже оплачен отель, в котором будут находится только «Химки». Клуб постарается создать все условия для команды. Мы ставим задачу – остаться в РПЛ, – цитирует Анохина «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 17 матчах. Подмосковный клуб не может победить в национальном первенстве на протяжении шести игр подряд.