Мино Райола: Мы имеем четкое представление о том, где Холанду нужно продолжить свою карьеру

Агент Мино Райола, клиентом которого является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, рассказал по поводу будущего своего подопечного.

Ранее сообщалось, что в подписании норвежского футболиста заинтересовано множество топовых клубов Европы. В частности, речь идет о «Пари Сен-Жермен», мадридском «Реале», а также «Манчестер Юнайтед».

– У нас есть четкое представление о том, куда следует идти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить трансферный рынок. Я был бы плохим советником, если бы не сделал этого. Мы знаем, что такой футболист, как Холанд, может сам оказывать влияние на ситуацию внутри рынка. Может быть, представители многих команд меня ненавидят, однако я просто делаю свою работу, – цитирует Райолу Sport1.de.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В общей сложности он отыграл за шмелей 72 матча, забил 74 гола и отдал 19 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.