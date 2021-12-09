Бийол заинтересован в продлении контракта с ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Яка Бийола рассказал о ситуации с новым соглашением клиента с московским клубом.

«Яка очень хорошо чувствует себя в ЦСКА и мы однозначно заинтересованы в продлении контракта. Думаю, что в январе этот вопрос будет решен», — цитирует Роберта Чижа »Метарейтинг».

Добавим, что в текущем сезоне Бийол провел 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА занимает пятое место, набрав 25 очков. В 18-м туре чемпионата России армейцы примут тульский «Арсенал». Игра состоится 11 декабря.