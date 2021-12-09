«Это спекуляции»: президент МОК - о проведении ЧМ по футболу каждые два года

Президент МОК Томас Бах, заявил, что на сегодняшний день разговоры о проведении чемпионата мира по футболу каждые два года являются спекуляциями.

«У нас пока не было консультаций с ФИФА или президентом по этому вопросу. Мы слышим о таких планах из СМИ. Но мы не слышали о том, чтобы кто-то получал бумаги от ФИФА. Мы делаем такие же заключения, как и вы, что может измениться календарь впервые в 2028 году. Нам нужно изучить и понять, что это может значить в плане доступности лучших футболистов. Тогда мы оценим возможные последствия. Но сейчас это спекуляции, потому что у нас нет точной информации», - приводит слова Баха «РИА Новости».

Напомним, ранее идею о проведении турнира раз в два года выдвигал в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино.

При нынешней схеме первенство проводится каждые четыре года. Следующий мундиаль пройдет в декабре 2022 года в Катаре.