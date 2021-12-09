Матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном» в АПЛ перенесен

Ближайший матч «Тоттенхэма» в АПЛ против «Брайтона» перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса в составе лондонцев.

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Напомним, днем положительные тесты сдали восемь футболистов команды и пять членов персонала. Тогда же был перенесен еще один матч «шпор» - против французского «Ренна» в Лиге Европы, который должен был состояться сегодня.

После 14 туров «Тоттенхэм» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.