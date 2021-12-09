«Марсель» – «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Марселя» и «Локомотива» на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Велодром». Начало – в 23:00 мск. Главным арбитром предстоящей встречи был назначен представитель Шотландии Уильям Коллам.

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи, Ронжье, Гуйе, Жерсон, Ундер, Милик, де ла Фуэнте.

Запасные: Нгапандуэнтнбу, Лопес, Гонсалес, Камара, Чалета-Цар, Амави, Лирола, Арит, Энрике, Пайет, Диенг.

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили, Бабкин, Петров, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Черный, Тикнизян, Борисенко, Рыбчинский, Керк, Лисакович.

Добавим, что в данный момент подопечные Маркуса Гисдоля занимают четвертое место в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Что касается «Марселя», то команда Хорхе Сампаоли располагается на третьей строчке с четырьмя очками.

В матче первого круга железнодорожники в Москве сыграли вничью с французским клубом – 1:1.