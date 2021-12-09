Агент Альвареса подтвердил, что «Зенит» заинтересован в подписании его клиента

Агент Эдуардо Ласальвиа, представляющий интересы нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, оценил возможность трансфера своего подопечного в «Зенит».

Ранее появилась информация, что петербургский клуб готов подписать 20-летнего уругвайца за 15 миллионов евро. Также в услугах форварда заинтересованы «Лидс» и «Фиорентина».

– Важно сказать, что мы говорим о возможности. Сейчас нет ничего официального по этому вопросу, но да, это вариант, который может прорабатываться. Такая возможность существует, – цитирует агента «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Альварес является воспитанником академии «Пеньяроля». В составе команды он отыграл 70 матчей, забил 33 гола и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

За сборную Уругвая футболист провел четыре встречи (1 гол).