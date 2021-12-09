«Наполи» обыграл дома «Лестер» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы

«Наполи» в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы победил «Лестер» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Элиф Элмас (24-я и 52-я минуты), также отличился Адам Уна (4). У английского клуба забивали Джонни Эванс (27) и Кирман Дьюсбери-Холл (33).

Таким образом, «Наполи» набрал десять очков и занял второе место в группе С, у «Лестера» восемь очков и третья позиция.

В 1/8 финала Лиги Европы пробился московский «Спартак», на стадии 1/16 сыграет «Наполи». Борьбу в Лиге конференций продолжит «Лестер». «Легия» завершила выступление в еврокубковом сезоне.

Лига Европы

6-й тур

Группа С

«Наполи» (Италия) - «Лестер» (Англия) - 3:2 (2:2)

Голы: