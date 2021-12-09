«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы, Селихов отбил пенальти

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на выезде добился победы над польской «Легией» и гарантировал себе участие в плей-офф турнира весной.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев после грубейшей ошибки защитника хозяев.

В добавленное арбитром время голкипер москвичей Александр Селихов отбил пенальти.

Таким образом, москвичи набрали десять очков и заняли первое место в группе С.

Поляки с шестью очками остались четвертыми и завершили свое выступление в еврокубках.

Лига Европы

Группа С

«Легия» (Варшава, Польша) – «Спартак» (Москва, Россия) – 0:1 (0:1)

Голы: Бакаев, 17

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Слиш (Харатин, 65), Мартинш (Влодарчик, 72), Кастрати (Скверчински, 90), Эмрели (Пекхарт, 73), Жозуэ (Рафаэл, 65), Лукас Лима.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин (Хендрикс, 77), Мозес, Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес, Игнатов (Мелкадзе, 76).

Судья: Матей Юг (Словения).

Предупреждения: Мартинш, 24; Жозуэ, 26; Слиш, 44; Кастрати, 60; Ветеска, 82 - Промес, 34; Джикия, 60; Мелкадзе, 80.

Незабитый пенальти: Пекхарт, 90 (вратарь)