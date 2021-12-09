Дубль Оярсабаля помог «Реалу Сосьедад» обыграть ПСВ и выйти в плей-офф Лиги Европы со второго места

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – ПСВ завершился победой испанской команды со счетом 3:0.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий клуба из Сан-Себастьяна Микель Оярсабаль, отличившийся дублем на 43-й и 62-й минутах. Еще один гол забил форвард Александр Серлот (90+3).

Отметим, что на 75-й минуте хавбек гостей Ибраим Сангаре был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Команда Иманоля Альгуасиля вышла в плей-офф турнира. ПСВ опустился на третью строчку (восемь очков) – теперь нидерландский клуб продолжит свое выступление в Лиге конференций.

Лига Европы

6-й тур

Группа В

«Реал Сосьедад» – ПСВ – 3:0 (1:0)

Голы: Оярсабаль, 43 (с пенальти), 62. Серлот, 90+3.

Удаление: Сангаре (75).