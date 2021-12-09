«Монако» сыграл вничью со «Штурмом», Головин провел на поле 57 минут

Футболисты «Монако» поделили очки со «Штурмом» (1:1) в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит на седьмой минуте – хавбек австрийцев Якоб Янтшер удачно реализовал 11-метровый удар. Спустя 23 минуты форвард «монегасков» Кевин Фолланд уравнял шансы команд, тем самым установив окончательной счет игры.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 57-й минуте.

«Монако» набрал 12 очков и остался на первом месте в турнирной таблице квартета B. «Штурм» с двумя очками завершил групповой этапе на последней, четвертой строчке.

Лига Европы

6-й тур

Группа В

«Штурм» – «Монако» – 1:1 (1:0)

Голы: Янтшер, 7 (с пенальти) – Фолланд, 30.