Селихов отразил пенальти в компенсированное время матча «Легия» - «Спартак»

В Варшаве завершается матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между местной «Легией» и московским «Спартаком».
В компенсированное время к матчу главный судья принял решение назначить пенальти в ворота красно-белых. Арбитр увидел нарушение правил со стороны защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
К точке на 97-й минуте подошел чешский форвард «Легии» Томаш Пекхарт. Вратарь московской команды Александр Селихов угадал направление удара и отбил мяч.
Счет в матче на данный момент 1:0 в пользу «Спартака». Этот результат позволяет красно-белым принять участие в плей-офф Лиги Европы.
источник: «Советский спорт»